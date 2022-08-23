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В Совфеде высказались о спорах по поводу службы Натальи Вовк в полку «Азов»

Сенатор Клишас заявил, что Наталья Вовк защищает неонацистский режим на Украине
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, является преступницей, потому что «защищает неонацистский режим». Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.

Клишас высказался по поводу споров о том, служила ли Вовк в полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) или в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его мнению, это не имеет значения, так как важно то, что она выступала на стороне киевского режима. Помимо этого, Клишас назвал ВСУ преступной организацией.

«Очень странные споры в сети о том, где предполагаемая террористка и убийца Вовк служила на Украине, в каком неонацистском подразделении. А не все ли равно? Все кто с оружием в руках защищает неонацистский режим — преступники. А так называемые Вооруженные силы Украины — преступная организация», — написал сенатор.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале, а после этого выехали из России в Эстонию.

Отец Вовк утверждает, что его дочь не числилась в «Азове» и не участвовала в антитеррористической операции в Донбассе. Она служила в ВСУ, однако ушла по состоянию здоровья.

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Варвара Кошечкина
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