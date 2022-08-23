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Отец Вовк рассказал о ее службе в ВСУ

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной Вовк рассказал о ее службе в ВСУ, но не в «Азове»
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, предположительно служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил ее отец.

Он утверждает, что его дочь не числилась в полке «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не участвовала в антитеррористической операции в Донбассе. «В ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал он, объяснив ее решение состоянием здоровья.

Ранее отец Вовк рассказал о звонках дочери из Прибалтики. По его словам, для три-четыре назад они созвонились по сети, и женщина рассказала, что находится в Литве и у нее все нормально. Он также уточнил агентству, что не знает, как его дочь оказалась в России.

22 августа в сети появилось фото удостоверения Натальи Вовк, из которого следует, что она была военнослужащей «Азова».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.

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Марина Совина
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