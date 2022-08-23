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Россиянам рассказали о неожиданной пользе шашлыка для здоровья

Нутрициолог Панова: в шашлыке содержатся витамины группы В, белок и железо

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Если есть шашлык в меру, от него можно получить больше пользы, чем вреда, уверена дипломированный нутрициолог, президент Национального Союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова. О неожиданных полезных свойствах шашлыка она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Нутрициолог отметила, что популярное у россиян блюдо является источником аминокислот, белка и железа. Кроме того, по ее словам, в нем содержатся витамины группы В, которые гармонизируют нервную систему.

Однако, так как шашлык является высокобелковой пищей, в больших количествах он с трудом переваривается, предупредила Панова. Она призвала не держать мясо на огне слишком долго, чтобы на нем было меньше зажаристой корочки — сосредоточия опасных для здоровья канцерогенов.

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Чтобы шашлык не принес вреда здоровью, Панова посоветовала есть его по праздникам, а не каждую неделю. Она также объяснила, что к мясу нужно обязательно добавлять зелень и овощи, которые помогут пищеварению. По ее словам, не стоит есть шашлык с картофелем и другими крахмальными продуктами, а также запивать большим количеством алкоголя.

Панова также назвала норму шашлыка, которую можно съесть за раз. «Больше, чем ваша ладонь, есть не нужно, значительное его количество тоже является отравлением организма», — заключила она.

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Алиса Дмитриева
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