Друг Дугиной Бугаев назвал возможным мотивом ее убийства расследования по Bellingcat

Мотивом убийства Дарьи Дугиной, журналиста и дочери философа Александра Дугина, могут быть ее расследования деятельности иностранной неправительственной организации Bellingcat (внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и освещение событий на заводе «Азовсталь». Таким мнением поделился актер и друг погибшей Сергей Бугаев (Африка) во время церемонии прощания, передает News.ru.

По его мнению, российская журналистка могла представлять огромный интерес для спецслужб на Западе из-за своей успешной деятельности.

Он подчеркнул, что погибшая Дугина «углубилась в такие дебри, которые обычно осваивают крупные спецслужбы, руководящие спутниковыми соединениями». «Убийство, безусловно, связано с расследованием деятельности Bellingcat и всяких крупных проектов западных спецслужб, а также близостью к французской оппозиции», — заявил Бугаев.

Погибшая Дугина была успешным аналитиком французской политики. По словам Бугаева, все ее выкладки перед апрельскими выборами были точно предсказаны.

Автомобиль, в котором находилась журналистка Дугина, был взорван в субботу, 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец.