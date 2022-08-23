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В шорт-лист Казанского фестиваля мусульманского кино вошли 16 проектов

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино огласил шорт-лист из 16 лент

Фото: РИА Новости

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино огласил шорт-лист международного питчинга проектов. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в шорт-лист вошли 16 проектов из десяти стран, в том числе из Турции, Египта, Индии, Германии, Испании, Ливана, Ирана, Узбекистана и Казахстана. В перечне оказались такие картины, как «Человек-машина» (Турция, Россия), «Безусловная мечта» (Египет, Россия), «Вайю» (Индия, Россия), «Фатима» (Россия, Казахстан) и «Вера в него» (Ливан, Россия). Всего на фестиваль поступили 56 заявок.

Казанский фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках фестиваля мусульманского пройдет показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох.

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Евгений Шульгин
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