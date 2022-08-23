В Нидерландах рассказали об участии в подготовке ВСУ

Минобороны Нидерландов: 90 голландских военных участвуют в подготовке ВСУ в Британии

В подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют около 90 голландских военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве обороны Нидерландов.

«Подготовка украинских вооруженных сил имеет большое значение, и мы будем продолжать вносить свой вклад в нее в дальнейшем», — говорится в сообщении. В голландском оборонном ведомстве также отметили, что Нидерланды предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборудование по обезвреживанию боеприпасов. Кроме того, страна изучает возможности поддержки Украины посредством соответствующего обучения и обмена опытом.

В общей сложности с начала российской военной операции Нидерланды поставили оборудования, оружия, боеприпасов и снаряжения на сумму более 210 миллионов евро.

Ранее в Великобритании сообщили о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ. В ходе подготовки инструкторы обучат до десяти тысяч военнослужащих украинских войск.