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В Нидерландах рассказали об участии в подготовке ВСУ

Минобороны Нидерландов: 90 голландских военных участвуют в подготовке ВСУ в Британии

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют около 90 голландских военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве обороны Нидерландов.

«Подготовка украинских вооруженных сил имеет большое значение, и мы будем продолжать вносить свой вклад в нее в дальнейшем», — говорится в сообщении. В голландском оборонном ведомстве также отметили, что Нидерланды предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) оборудование по обезвреживанию боеприпасов. Кроме того, страна изучает возможности поддержки Украины посредством соответствующего обучения и обмена опытом.

В общей сложности с начала российской военной операции Нидерланды поставили оборудования, оружия, боеприпасов и снаряжения на сумму более 210 миллионов евро.

Ранее в Великобритании сообщили о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ. В ходе подготовки инструкторы обучат до десяти тысяч военнослужащих украинских войск.

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