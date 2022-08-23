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Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки

Тишковец предупредил москвичей об ухудшении экологической обстановки из-за лесных пожаров
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экологическая ситуация в столичном регионе ухудшится в ночь на вторник 23 августа. Об этом москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По его словам, в воздухе увеличится концентрация продуктов горения лесных пожаров. Ими являются сажа, зола, пепел, капли смолы, окись и двуокись углерода, оксиды азота и водные испарения, объяснил метеоролог. Тишковец посоветовал жителям прикрыть окна, использовать кондиционер или очиститель воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московский смог не представляет опасности. Он также предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В минувшие выходные запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области вернулся в Московский регион. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари в Москве и Подмосковье рекомендовал жителям сократить прогулки и носить маски. Кроме того, гражданам в условиях задымленности посоветовали ограничить занятия спортом и работу на свежем воздухе.

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Марина Совина
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