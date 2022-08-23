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В Польше назвали опасным скорое окончание украинского конфликта

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: окончание спецоперации станет передышкой для России
Витольд Ващиковский

Витольд Ващиковский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Окончание российской спецоперации сейчас означало бы «легализацию аннексии украинских земель», заявил экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский в беседе с радиостанцией Polskie Radio.

По мнению Ващиковского, призывать к завершению украинского конфликта «безумно опасно», так как это станет своеобразной передышкой для России, благодаря которой страна наберется сил для новых ударов по Украине. Окончание спецоперации равнозначно признанию полномочий Москвы на нарушение международных норм и конвенций, добавил он.

Экс-министр выразил опасения, что после заключения перемирия Москва якобы может посягнуть на территории Варшавы. «С точки зрения Польши, это безумно опасно, потому что, если мы дадим свое согласие [на окончание боевых действий], Россия будет иметь право сделать то же самое с Грузией и Белоруссией, а также может поддаться искушению занять польскую территорию. Это ужасная концепция», — заключил он.

Ранее стало известно, что польский и венгерский премьер-министры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за расхождений во мнениях относительно российской военной спецоперации. Журналистка Аманда Коакли подчеркнула, что Варшава стала одним из главных союзников Украины, в то время как Будапешт решил сконцентрироваться на сохранении хороших отношений с Россией.

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Варвара Кошечкина
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