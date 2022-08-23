Ценам на газ в Европе предрекли рост выше 3000 долларов в сентябре

Экономист Скрябин спрогнозировал рост цен на газ в Европе выше 3000 долларов в сентябре

Стоимость газа в Европе может вырасти выше 3000 долларов в сентябре, если прокачка по «Северному потоку» будет остановлена дольше, чем на три дня. Кроме этого, на цену может повлиять увеличения спроса на топливо, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Спотовый рынок газа в настоящий момент отличается высокой волатильностью. В этом свете цена на газ в Европе в сентябре может достичь 3000 долларов и выше, поскольку рынок учитывает риски, связанные с поставками газа по "Северному потоку"», — высказался аналитик.

Стоимость топлива может оказаться значительно выше сегодняшних уровней в том случае, если прокачка по основной ветке «Северного потока» будет остановлена дольше планируемых трех дней ремонта, заметил он. Кроме этого, экономист считает, что на цену газа может повлиять увеличение спроса на топливо в связи с осенне-зимним периодом при сохранении 20-процентной мощности прокачки по российскому трубопроводу.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что цены на газ в Европе до конца года достигнут 4000 долларов за тысячу кубометров.

Газ дорожает на фоне решений «Газпрома», сокращающего прокачку по главному маршруту экспорта, газопроводу «Северный поток». Российская компания сначала ссылалась на трудности с получением из ремонта в Канаде нужного оборудования, а потом — на невозможность его принять.

19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода.

Сам «Газпром» также ранее выступал с прогнозом о подорожании топлива до 4000 долларов. Его добыча, как и экспорт в страны дальнего зарубежья, при этом падает