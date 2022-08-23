Раскрыты причины падения убившей десятилетнего россиянина горки

Детский омбудсмен Мишонова: убившая ребенка в Подмосковье горка не была закреплена в бетон

Горка, убившая десятилетнего мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова в своем Telegram-канале.

«Горка была не закреплена в бетон по стандартам», — написала Мишонова.

Детский омбудсмен добавила, что поговорила с мамой мальчика и принесла ей извинения. «Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе», — отметила Мишонова.

По словам омбудсмена, мать погибшего просит об одном: «чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась»

О случившемся стало известно 23 августа. Мальчика придавило рухнувшей на него горкой, он умер на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

