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Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Стилист Владимир Казарян назвал тренчи и сидящие по фигуре пальто самыми модными осенью

Фото: Khachik Simonian / Unsplash

Стилист Владимир Казарян назвал россиянам самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, в грядущем сезоне на смену оверсайз-моделям пальто начнут приходить приталенные изделия с втачными рукавами (рукава классической формы, вшитые в пройму в районе плеча — прим. "Ленты.ру"), сидящие по фигуре. При этом он посоветовал выбирать минималистичные фасоны теплых оттенков — таких, как карамельный, крем-брюле и кэмел.

В то же время актуальными останутся классические тренчи, отметил собеседник издания. Указанные предметы гардероба стилист также рекомендовал выбирать в нейтральных тонах, например хаки и бежевом. «Обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами», — добавил он.

Ранее в августе модный редактор Кейтлин Эгнью также назвала трендовую одежду на осень 2022 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне в моду войдут наряды розового цвета, а также деловые костюмы ярких оттенков: зеленого, неоново-желтого и синего. В то же время актуальными станут украшенные блестками и пайетками изделия в стиле диско, которые были представлены такими брендами, как Alexander McQueen и Givenchy.

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Алина Гостева
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