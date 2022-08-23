Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Чехии указали на роль США в сближении России и Китая

iDNES: политика властей США по Украине способствовала сближению России и Китая

Фото: Alexei Druzhinin / Sputnik / AP

Политика США в конфликте на Украине способствовала стратегическому сближению России и Китая. На роль Вашингтона в этом процессе указал обозреватель чешского портала iDNES Томаш Прохазка.

«Политика нынешней администрации [президента США Джо] Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем», — отметил журналист. Он добавил, что именно это было целью российского президента Владимира Путина.

Прохазка добавил, что страны Запада бессильны перед альянсом Москвы и Пекина. По его словам, действия Вашингтона способствовали эскалации конфликта на Украине.

Ранее бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг заявил, что США перестали верить в победу Украины над Россией и опасаются эскалации из-за военных поставок Киеву. По его словам, «бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Отдыхающую на пляже туристку ударило молнией на глазах дочери
В Гонконге придумали необычный способ снизить смертность на дорогах
Экспорт алмазов из России восстановился
Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень
Обыски в гараже у предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной попали на видео
В Госдуме отреагировали на предложение Украины конфисковывать транзитный газ
В клубе КХЛ заявили о несправедливости прохождения службы в армии игроками ЦСКА
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Гинеколог предупредила об опасности смога для беременных женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.