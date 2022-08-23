В Чехии указали на роль США в сближении России и Китая

iDNES: политика властей США по Украине способствовала сближению России и Китая

Политика США в конфликте на Украине способствовала стратегическому сближению России и Китая. На роль Вашингтона в этом процессе указал обозреватель чешского портала iDNES Томаш Прохазка.

«Политика нынешней администрации [президента США Джо] Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем», — отметил журналист. Он добавил, что именно это было целью российского президента Владимира Путина.

Прохазка добавил, что страны Запада бессильны перед альянсом Москвы и Пекина. По его словам, действия Вашингтона способствовали эскалации конфликта на Украине.

Ранее бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг заявил, что США перестали верить в победу Украины над Россией и опасаются эскалации из-за военных поставок Киеву. По его словам, «бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом».