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Президент Сирии пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»

Президент Сирии Асад пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: SANA / AP

Президент Сирии Башар Асад пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину победы в специальной военной операции на Украине. Его приветствие передал глава МИД Сирии Фейсал Микдад в беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Сирийский министр передал российскому главе государства пожелания здоровья, а также чтобы ему «сопутствовала победа в военной операции, которая проводится на Украине во благо всего человечества». Он также обсудил с Лавровым претензии стран Запада на мировую гегемонию.

«Мы сегодня стоим бок о бок с Российской Федерацией в ее справедливой и необходимой борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству», — заявил Микдад.

Ранее сообщалось, что в конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. В правительстве США указали, что Вашингтон исходит из того, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов по Черному морю.

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Виктория Кондратьева
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