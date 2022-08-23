Президент Сирии пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»

Президент Сирии Асад пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»

Президент Сирии Башар Асад пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину победы в специальной военной операции на Украине. Его приветствие передал глава МИД Сирии Фейсал Микдад в беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Сирийский министр передал российскому главе государства пожелания здоровья, а также чтобы ему «сопутствовала победа в военной операции, которая проводится на Украине во благо всего человечества». Он также обсудил с Лавровым претензии стран Запада на мировую гегемонию.

«Мы сегодня стоим бок о бок с Российской Федерацией в ее справедливой и необходимой борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству», — заявил Микдад.

Ранее сообщалось, что в конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. В правительстве США указали, что Вашингтон исходит из того, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов по Черному морю.