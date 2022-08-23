Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Зеленский заявил, что не уволит главнокомандующего ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международного форума «Крымская платформа» в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, он не планирует никуда переводить Залужного. Кроме того, политик отметил, что работа командующих в разных направлениях очень важна.

«Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием "Юг" Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит, оценка высокая», — заключил лидер страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается сместить генерал-майора Залужного с должности главкома ВСУ. Высказывалось предположение, что его пост займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский. При этом подчеркивалась высокая поддержка Залужного среди населения страны.