Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международного форума «Крымская платформа» в Киеве, передает ТАСС.
По его словам, он не планирует никуда переводить Залужного. Кроме того, политик отметил, что работа командующих в разных направлениях очень важна.
«Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием "Юг" Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит, оценка высокая», — заключил лидер страны.
Ранее сообщалось, что Зеленский собирается сместить генерал-майора Залужного с должности главкома ВСУ. Высказывалось предположение, что его пост займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский. При этом подчеркивалась высокая поддержка Залужного среди населения страны.