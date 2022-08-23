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Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Зеленский заявил, что не уволит главнокомандующего ВСУ Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международного форума «Крымская платформа» в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, он не планирует никуда переводить Залужного. Кроме того, политик отметил, что работа командующих в разных направлениях очень важна.

«Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием "Юг" Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит, оценка высокая», — заключил лидер страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается сместить генерал-майора Залужного с должности главкома ВСУ. Высказывалось предположение, что его пост займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский. При этом подчеркивалась высокая поддержка Залужного среди населения страны.

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Алевтина Запольская
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