К Ройзману не пустили адвоката

Адвокат Ройзмана Идамжапов сообщил, что его не допускают к экс-мэру Екатеринбурга

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил «Интерфаксу», что не может попасть к своему подзащитному, который находится в своей квартире.

«Давайте мы сначала ознакомимся, еще не допускают адвоката до доверителя», — сказал Идамжапов. Он также не смог уточнить, возбуждено ли в отношении Ройзмана уголовное дело.

По данным Е1, юрист пытается попасть в квартиру, стучит в дверь, однако ему никто не открывает. Издание также сообщает, что к Фонду Ройзмана на Красноармейской улице в Екатеринбурге приехали представители Главного следственного управления. Сотрудников предупредили, что в ближайшее время начнется обыск. Следователи подготовили специальные коробки для изъятия документов.

Евгения Ройзмана задержали утром в среду, 24 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии. Визит силовиков в его квартиру попал на видео.