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Ройзман из окна квартиры рассказал об уголовном деле против него

Ройзман заявил, что против него в Москве завели уголовное дело о дискредитации ВС России
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал об уголовном деле, заведенном против него. Об этом сообщает Е1.

«Статья 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России» — примечание «Ленты.ру»). Дело [возбуждено] в Москве», — заявил Ройзман журналистам, выглянув из окна своей квартиры.

Прибывший на место адвокат Владислав Идамжапов подтвердил журналистам, что проводятся обыски. Он уточнил, что не готов сообщить подробности, передает ТАСС.

Евгения Ройзмана задержали утром в среду, 24 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии. Визит силовиков в его квартиру попал на видео.

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Марина Совина
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