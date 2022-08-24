Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ

Посол России Антонов заявил, что санкции США препятствуют инспекциям в рамках ДСНВ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявление Госдепартамента США о том, что санкции США в отношении России не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его цитирует РИА Новости.

«Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролета российских самолетов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и летных экипажей — все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено... Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — пояснил российский дипломат.

Он отметил, что Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ. Он призвал американские власти «не на словах, а на деле» продемонстрировать приверженность Договору и «добросовестное отношение к своим обязательствам».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что антироссийские санкции не мешают России проводить инспекции в рамках договора на территории США и «полностью совместимы с выполнением ДСНВ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Задержан бывший мэр Екатеринбурга Ройзман
Пара с 42-летней разницей в возрасте поделилась историей своей любви
Онколог назвал пугающее последствие стресса и депрессии
На Украине назвали цель приезда президента Польши в Киев
Украинские силовики начали проверки граждан с родственниками в России
Диетолог назвала причины отсутствия аппетита
Москвичи оценили систему школьного образования
Два российских судна сорвало с якоря и унесло в открытое море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.