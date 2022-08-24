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Глава «АвтоВАЗ» назвал LADA с подушками безопасности «настоящей победой»

Глава «АвтоВАЗа» назвал возобновление выпуска машин с подушками безопасности «победой»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» вернул в производство автомобилей Lada Granta Classic 2022 года подушки безопасности, сообщается на сайте компании. Машины без подушек безопасности начали выпускать после двухмесячного простоя, когда концерн ограничил работу после начала спецоперации России на Украине.

С 23 августа опция появится во всех автомобилях LADA Granta 2022 модельного года. В машины предыдущих версий также можно будет добавить подушки безопасности переднего пассажира и передние ремни с преднатяжителем. «Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на LADA Granta ранее», — указано в пресс-релизе.

Глава компании Максим Соколов назвал возобновление выпуска автомобилей с подушками безопасности «настоящей победой» в условиях санкций и дефицита комплектующих. Для марки LADA забота о клиентах является первоочередной, поэтому компания продолжит оснащать автомобили функциями комфорта и безопасности, поделился он.

При этом в середине августа концерн начал выпускать внедорожник Lada Niva Travel сборки 2022 года без подушек безопасности. В компании объяснили, что речь идет об «упрощенной» версии машины. В базовое оснащение внедорожника входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

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Мария Грушко
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