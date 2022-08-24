Джон Бойега отказался возвращаться к франшизе «Звездные войны»

Актер Джон Бойега отказался возвращаться к роли Финна во франшизе «Звездные войны»

Британский актер Джон Бойега отказался возвращаться к роли Финна во франшизе «Звездные войны», но поддержал идею использования его персонажа в играх и мультфильмах. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале

SiriusXM.

«На данный момент я спокоен. Мне это нравится. Я думаю, что Финн находится в хорошей точке, когда вы можете просто наслаждаться им в других вещах: играх, анимации», — сказал артист.

Два года назад Бойега обвинил студию Disney в изменении позиционирования его персонажа. По словам артиста, изначально его герой был более важен для трилогии, однако в дальнейшем его отодвинули на второй план. Бойега считает, что это произошло в том числе из-за расовой дискриминации со стороны студии.

Трилогия сиквелов «Звездных войн» завершилась в 2019 году фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Бойега исполнил в ней роль Финна — штурмовика Первого Ордена, который дезертирует и переходит на сторону Сопротивления.