Александр Емельяненко одной фразой описал отношения с братом Федором

Боец MMA Александр Емельяненко описал отношения с братом фразой «Федору сейчас не до меня»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Boxing TV рассказал об отношениях с братом Федором.

Спортсмен описал отношения с братом фразой «Федору сейчас не до меня». Он заявил, что у Емельяненко-старшего появилась новая команда и новые братья, в связи с чем он бы не хотел видеть брата своим помощником в бою с Вячеславом Дациком.

В июле Александр Емельяненко заявил, что давно не общался с братом. При этом он добавил, что придет на помощь Федору, если ему будет плохо.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка закончилась ничьей.