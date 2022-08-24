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Шойгу заявил о тактике «выжженной земли» со стороны ВСУ

Министр обороны Шойгу заявил, что ВСУ применяют тактику «выжженной земли»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска на занятых территориях стремятся наладить мирную жизнь, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тактику «выжженной земли». Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит ТАСС.

Также Шойгу отметил, что Россия сознательно замедлила темпы проведения специальной военной операции, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения.

«На освобожденных территориях [ВС России] организовали системную работу по налаживанию мирной жизни (...) Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения (...) Украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют, как террористы», — объявил министр обороны.

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По утверждению Шойгу, ВСУ используют мирное население как «живой щит», а также используют жилые дома и здания школ в качестве огневых позиций.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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