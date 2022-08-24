Стало известно о новом мужчине Ольги Бузовой

Starhit: у Ольги Бузовой появился новый богатый банкир

У телеведущей и певицы Ольги Бузовой появился новый мужчина — банкир Иван Семенов. Об этом сообщает Starhit.

По словам издания, в последнее время артистку все чаще видят в обществе Семенова. Мужчина активно ухаживает за Бузовой и дарит ей дорогие подарки. «Недавно Семенов преподнес ей дорогущие туфли Jimmy Choo, усыпанные более чем 7000 кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тысяч рублей. Затем Иван презентовал Бузовой браслет Van Cleef за полмиллиона рублей», — говорится в статье.

Ранее телеведущая была замечена на семейном празднике банкира, он отмечал день рождение брата. Бузова поделилась кадрами в социальных сетях, на которых ей презентуют бутылку дорогого шампанского. Ведущий торжества озвучил имя Семенова, что тоже попало в кадр.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым — после развода с ним она начала музыкальную карьеру.

