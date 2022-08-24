Вашингтон проигнорировал доклады ЦРУ об опасности конфронтации с Россией

The Guardian: глава ЦРУ Бернс предупреждал власти США об опасности расширения НАТО

Нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс уже предупреждал власти США об опасности конфронтации с Россией из-за расширения НАТО, когда он был американским послом в Москве. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Билл Бернс, будучи послом США в Москве, написал в секретном докладе в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне проигнорировали это», — заявил британский журналист и писатель Филип Шорт.

Ранее обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс предположил, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине из-за тесных отношений России и Китая. Маркс предрек сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников из-за их тесных энергетических связей.