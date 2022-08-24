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Отказавшаяся от российского топлива Великобритания получила газ от Австралии

Великобритания впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Великобритания впервые за шесть лет получила партию сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии, пишет The Daily Telegraph.

Танкер Attalos с грузом СПГ пришвартовался 24 августа у терминала Isle of Grain в графстве Кент, где расположен крупнейший регазификационный СПГ-терминал Европы. Великобритания и континентальная Европа обычно закупают СПГ у Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона в Великобританию практически не шли из-за высоких транспортных затрат. Последний раз Австралия поставляла газ в европейские страны в 2016 году.

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Ранее Великобритания отказалась от российского топлива. В июне страна обошлась без поставок из России впервые за все время ведения статистики. При этом за период с февраля 2021 по февраль 2022-го среднемесячный показатель импорта составил почти 500 миллионов фунтов (около 590 миллионов долларов).

В 2021 году британский импорт топлива зависел от российских поставок на одну десятую.

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Платон Щукин
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