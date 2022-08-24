Отказавшаяся от российского топлива Великобритания получила газ от Австралии

Великобритания впервые за шесть лет получила СПГ из Австралии

Великобритания впервые за шесть лет получила партию сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии, пишет The Daily Telegraph.

Танкер Attalos с грузом СПГ пришвартовался 24 августа у терминала Isle of Grain в графстве Кент, где расположен крупнейший регазификационный СПГ-терминал Европы. Великобритания и континентальная Европа обычно закупают СПГ у Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона в Великобританию практически не шли из-за высоких транспортных затрат. Последний раз Австралия поставляла газ в европейские страны в 2016 году.

Ранее Великобритания отказалась от российского топлива. В июне страна обошлась без поставок из России впервые за все время ведения статистики. При этом за период с февраля 2021 по февраль 2022-го среднемесячный показатель импорта составил почти 500 миллионов фунтов (около 590 миллионов долларов).

В 2021 году британский импорт топлива зависел от российских поставок на одну десятую.