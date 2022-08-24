Министр ЕЭК Глазьев заявил о полноценном кризисе управления в России

Бывший советник президента России, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев в интервью «Ведомостям» заявил о полноценном кризисе управления в стране, который затронул все сферы.

В качестве примера он привел ситуацию с отечественными самолетами, выпуск которых был на незначительном уровне последние десятилетия, причем не из-за отсутствия технологий. «Это говорит о неспособности нашей системы управления решать довольно элементарные задачи», — подчеркнул экономист.

Решением проблемы он считает развитие системы ответственности за результат, то есть замену руководителей или управленческих структур в тех случаях, когда они не в состоянии достигнуть поставленных целей. В настоящее время, считает Глазьев, российская экономика и финансовая сфера находится в состоянии, где у каждой ее части собственные интересы.

«Госкомпании и корпорации работают на одни интересы, госбанки — на удовлетворение амбиций их руководителей, правительство занимается целями стабилизации, ЦБ — обслуживанием интересов финансовых спекулянтов. Нет системности», — сокрушается чиновник.

В качестве одной из первоочередных мер Глазьев считает важным административно закрепить курс рубля. Для этого, считает он, государство через инструменты стратегического партнерства с Китаем может закупать у него товары, которые недоступны российскому бизнесу. Экономист не стал комментировать проблемы, которые возникают при попытке российских властей по такому пути. В частности, от поставок телекоммуникационного оборудования уклоняется компания Huawei, которая уже находится под санкциями США.

Также бывший советник президента настаивает, что России необходим переход к мобилизационной экономике, но с рыночным инструментарием. В качестве примера такой структуры он назвал Китай, признав при этом, что Пекин активно привлекал и привлекает иностранные инвестиции, чего Россия в текущих условиях в обозримом будущем лишена.

В конце прошлого года Глазьев, известный своими альтернативными взглядами на развитие экономики, предлагал активнее пользоваться инструментами начала 1990-х годов, которые в те годы применяло руководство страны, в том числе экспортных пошлин на все сырьевые биржевые товары. По его мнению, повтор политики, проводимой после развала СССР, приведет страну к процветанию.