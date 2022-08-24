CyprusMail: на Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

Ученые из Университета Кипра обнаружили новый штамм ВИЧ-1, который представляет собой рекомбинантную форму четырех штаммов — CRF02_AG, G, J и U. Об этом сообщает издание CyprusMail.

Новый штамм, выявленный у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре, был обозначен как CRF91_cpx. Он циркулирует в основном среди мужчин, которые имеют гомосексуальные контакты, и является одной из причин роста числа инфекций. В настоящий момент остается неизвестным, какие у этого штамма могут быть клинические проявления.

Мозаичная структура генома CRF91_cpx была охарактеризована с помощью Лос-Аламосской базы данных последовательностей ВИЧ. Были выявлены семь фрагментами подтипов CRF02_AG, G, J и неклассифицированным фрагментом U, который не принадлежит ни к одному установленному подтипу.

ВИЧ-1 характеризуется высокой степенью генетической изменчивости из-за высокой скорости молекулярной эволюции. Основной штамм был разделен на четыре группы (M, N, O и P) с десятью различными филогенетическими подтипами (A, B, C, D, F, G, H, J, K и L) в пределах основных групп. При одновременном заражении несколькими типами вирусов может происходить рекомбинация различных фрагментов геномов вируса, что приводит к появлению новых штаммов.

Рекомбинантный ВИЧ-1, выделенный от одного инфицированного ВИЧ-1 пациента, классифицируется как уникальная рекомбинантная форма (URF). Если рекомбинант ВИЧ-1 выделен от трех или более инфицированных пациентов, то он классифицируется как циркулирующая рекомбинантная форма (CRF).