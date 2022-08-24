Глава МЧС озвучил площадь лесных пожаров в России

Глава МЧС Куренков заявил, что площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров

Общая площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров. Такие масштабы озвучил глава МЧС Александр Куренков на совещании о ситуации с природными пожарами в регионах, стенограмма которого приводится на сайте президента.

По его словам, с начала пожароопасного сезона 2022 года в России зафиксировали более 10 тысяч очагов лесных пожаров. Министр подчеркнул, что их общая площадь в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Куренков также доложил президенту Владимиру Путину, что МЧС России сосредоточило основные силы на защите от огня населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее глава государства, оценивая масштабы стихии, заявил, что особое беспокойство у него вызывают пожары в Рязанской области. Он обратил внимание, что в регионе горят не только земли лесного фонда, пламя перекинулось на Окский и Мещерский заповедники.

22 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков ввел на всей территории региона режим ЧС. Оценивая обстановку, он подчеркнул, что площадь лесных пожаров продолжает медленно увеличиваться.