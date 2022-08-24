Украинские морпехи попытались скрытно переправиться через реку под Херсоном

Минобороны: ВС уничтожили более 80 морпехов ВСУ при попытке форсировать реку под Херсоном

Морпехи из 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались скрытно переправиться через реку Ильгунец в Херсонской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что российские военные сорвали попытку противника. По словам Конашенкова, в результате было уничтожено более 80 бойцов и шесть автомобилей.

В Минобороны пояснили, что потери ВСУ, действовавших на Донецком направлении, превысили 600 человек. Кроме того, ударами ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады противника.

По данным Конашенкова, около 160 украинских военных 66-й механизированной бригады отказались принимать участие в боях, соединения выведены c занимаемых позиций.

Ранее российское военное ведомство докладывало о том, что более половины солдат из 66-й механизированной бригады ВСУ дезертировали в Донецкой народной республике.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

