Украинские морпехи попытались скрытно переправиться через реку под Херсоном
Морпехи из 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались скрытно переправиться через реку Ильгунец в Херсонской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства подчеркнул, что российские военные сорвали попытку противника. По словам Конашенкова, в результате было уничтожено более 80 бойцов и шесть автомобилей.
В Минобороны пояснили, что потери ВСУ, действовавших на Донецком направлении, превысили 600 человек. Кроме того, ударами ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады противника.
По данным Конашенкова, около 160 украинских военных 66-й механизированной бригады отказались принимать участие в боях, соединения выведены c занимаемых позиций.
Ранее российское военное ведомство докладывало о том, что более половины солдат из 66-й механизированной бригады ВСУ дезертировали в Донецкой народной республике.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.