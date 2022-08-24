Минобороны сообщило о поражении украинской батареи РСЗО «Ураган» в ДНР

Минобороны России заявило о поражении украинской батареи РСЗО «Ураган» в ДНР

Российские военнослужащие поразили реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР), а также взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, были подавлены четыре взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР, а также Бармашово Николаевской области.

Помимо этого, российские войска подавили три взвода гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса. Речь идет о 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригадах ВСУ.

