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Минобороны сообщило о поражении украинской батареи РСЗО «Ураган» в ДНР

Минобороны России заявило о поражении украинской батареи РСЗО «Ураган» в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР), а также взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, были подавлены четыре взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР, а также Бармашово Николаевской области.

Помимо этого, российские войска подавили три взвода гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса. Речь идет о 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригадах ВСУ.

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Сергей Истомин
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