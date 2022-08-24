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В Британии усомнились в способности НАТО остановить Путина

Аналитик The Guardian Шорт: Путин на Украине показал, что НАТО не может остановить Россию
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

НАТО не в силах остановить президента России Владимира Путина и спецоперацию, заявил писатель, аналитик британской газеты The Guardian Филип Шорт (Philip Short).

По его словам, дни миропорядка, сложившегося после холодной войны, сочтены. По мнению автора статьи, после украинского кризиса в мире возникнет новая расстановка сил. Аналитик отметил, что на Западе до сих пор спорят о целях специальной операции России на Украине. «Если мы не можем найти общего языка насчет целей и задач российской спецоперации, то как мы определим, что считать победой или поражением противоборствующих сторон», — уточнил он.

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По словам автора, у Путина было сразу несколько причин для начала боевых действий. «Цель Путина — не только нейтрализовать киевский режим, но и, что еще важнее, показать, что остановить его НАТО не по силам», — подчеркнул он. По мнению эксперта, победы российской армии на Украине показывают «пределы американского могущества». Он усомнился в способности Североатлантического альянса противостоять Москве. Пока Россия оспаривает установленный США порядок безопасности в Европе, Китай делает то же самое в Азии, добавил он.

«Результаты начавшегося геополитического сдвига полностью проявятся лишь спустя десятилетия. Но дни миропорядка, сложившегося за последние 30 лет по окончании холодной войны, сочтены. И после его кончины возникнет новое равновесие и новая расстановка сил», — добавил он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе.

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Марина Совина
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