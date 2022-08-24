Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о фатальном недостатке российского «Охотника»

19FortyFive: российскому БПЛА «Охотник» может не хватать электронных компонентов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ближайшее время у России может не оказаться деталей для создания перспективного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Об этом рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

В публикации отмечается, что в настоящее время Россия может самостоятельно производить микросхемы по 90-нанометровому техпроцессу.

В издании допускают, что нехватка компонентов из-за введенных западными странами в отношении Москвы санкций может стать фатальным недостатком «Охотника». «России не хватает почти всех электронных компонентов, в которых она нуждается», — сказал 19FortyFive аналитик Recon Analytics Роджер Энтнер.

Материалы по теме:
Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкаяРоссия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

В августе Сучиу допустил, что Россия в ходе спецоперации на Украине может применить тяжелые ударные беспилотники «Охотник» в 2023 году.

В мае информированный источник РИА Новости сообщил о применении «Охотником» вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
В Белом доме отреагировали на убийство Дугиной
Присяжные признали виновными Елену Белую и Элину Сушкевич
Московский продюсер назвала преимущества жизни в центре столицы
Стало известно о новом мужчине Ольги Бузовой
В Госдуме описали шахматным термином положение Зеленского
В Британии спрогнозировали сроки энергетического кризиса
Стала известна реакция Дзюбы на дебют в турецком клубе
В США рассказали о фатальном недостатке российского «Охотника»
Раскрыты причины падения убившей десятилетнего россиянина горки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.