В США рассказали о фатальном недостатке российского «Охотника»

19FortyFive: российскому БПЛА «Охотник» может не хватать электронных компонентов

В ближайшее время у России может не оказаться деталей для создания перспективного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Об этом рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

В публикации отмечается, что в настоящее время Россия может самостоятельно производить микросхемы по 90-нанометровому техпроцессу.

В издании допускают, что нехватка компонентов из-за введенных западными странами в отношении Москвы санкций может стать фатальным недостатком «Охотника». «России не хватает почти всех электронных компонентов, в которых она нуждается», — сказал 19FortyFive аналитик Recon Analytics Роджер Энтнер.

В августе Сучиу допустил, что Россия в ходе спецоперации на Украине может применить тяжелые ударные беспилотники «Охотник» в 2023 году.

В мае информированный источник РИА Новости сообщил о применении «Охотником» вооружения истребителя пятого поколения Су-57.