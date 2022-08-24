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На Украине заявили о страхе из-за «усталости» мира от спецоперации

Министр обороны Украины Резников: синдром усталости мира от спецоперации опасен для Киева

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил об опасениях Киева из-за «усталости» мира от российской спецоперации.

По словам украинского чиновника, потеря интереса к конфликту со стороны мирового общества является одной из главных угроз для Украины в ее противостоянии с Россией.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — заявил глава Минобороны.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что регионы страны, находящиеся в относительной безопасности, тоже устали от темы боевых действий. «Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, так же и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать», — сказал украинский лидер.

Марина Совина
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