В России заявили об ослабевшем влиянии США на Турцию и Грецию

«Взгляд»: военный эксперт Сивков заявил, что США теряют шанс обуздать Турцию и Грецию

Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал возникший кризис в отношениях между Турцией и Греций и заявил, что эти страны, несмотря на членство в НАТО, вновь оказались на грани военного конфликта. Свое мнение он высказал в беседе с газетой «Взгляд».

Сивков прокомментировал события, произошедшие в Средиземноморском регионе накануне, когда ВС Турции 78 раз за сутки нарушили воздушное пространство Греции, а Афины в ответ пытались перехватить турецкие истребители и показывали готовность их сбить. Он отметил, что инцидент можно было бы классифицировать как рядовую ситуацию, однако конфликт между странами длится давно.

По его словам, в альянсе турецкая армия уступает по военному потенциалу только американской, в свою очередь силы Греции намного слабее, однако за ней стоят США. Сивков добавил, что американская сторона активно подогревает конфликты, чтобы удерживать влияние в Европе, которое ослабевает. «Они провоцируют страны к конфронтации и действуют по принципу "разделяй и властвуй". Это, безусловно, ослабляет НАТО как единый альянс. Очевидно, что США теряют контроль над ситуацией в регионе», — подчеркнул он.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что у Греции есть и другие претензии к Турции помимо так называемого Эгейского спора, касающегося вопросов относительно суверенитета и смежных прав над островами в акватории одноименного моря и воздушным пространством над ним. В частности, сообщил специалист, Афины не устраивает активная внешняя политика Анкары. «Для этого Афины даже привлекали на свою сторону Францию, чтобы повлиять на турецкого лидера», — сказал он.

Согласно его мнению, конфликт между Турцией и Грецией может разгореться в любой момент. При этом он может выражаться не только на уровне экономики или дипломатии, но и с применением военной силы. «Вместе с тем в этой ситуации есть нюанс — обе страны входят в блок НАТО. Альянс должен выразить какую-то позицию по отношению к произошедшему и как-то обуздать Анкару и Афины. Сейчас с уверенностью можно сказать, что НАТО такая эскалация не нужна», — заключил он.

Ранее Греция опубликовала 16 карт, на которых были показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. Согласно заявлению министерства, карты подробно показывают «масштабы турецкого ревизионизма, направленного на изменение статуса-кво, нарушающего международное право и международное морское право, а также угрожающего миру, безопасности и стабильности региона».