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Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров

Постпред РФ в ООН Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что хотел бы наблюдать решение кризиса на Украине дипломатическим способом, сообщает РИА Новости.

Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров и отметил, что цели российской спецоперации необходимо достичь.

«Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты», — подчеркнул он.

Ранее Небензя обвинил Украину в начале спецоперации. По его словам, Киев спровоцировал действия Москвы, нарушив Минские соглашения.

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Марина Совина
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