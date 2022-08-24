Постпред РФ в ООН Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что хотел бы наблюдать решение кризиса на Украине дипломатическим способом, сообщает РИА Новости.

Небензя заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров и отметил, что цели российской спецоперации необходимо достичь.

«Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты», — подчеркнул он.

Ранее Небензя обвинил Украину в начале спецоперации. По его словам, Киев спровоцировал действия Москвы, нарушив Минские соглашения.