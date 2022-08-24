Названы способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных
Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных. Специалист объяснил, что скачивать мобильный банк необходимо только с официальных сайтов, использующих https-протокол, и посоветовал избегать перехода на порталы по ссылкам из электронной почты. Соответствующий комментарий появился в распоряжении «Ленты.ру».
IT-эксперт напомнил, что загрузка мобильных приложений с неизвестных источников может привести к потере денег с банковских счетов. По его словам, во время установки банковских сервисов из таких ресурсов могут приходить запросы на доступ к конфиденциальной информации, также существует риск загрузить на устройство банковский троян.
«Банковский троян способен имитировать интерфейс приложения, перехватывать информацию о транзакциях и СМС-сообщения от банка (например, с кодом для авторизации), а затем отправлять полученные данные злоумышленникам», — предупредил специалист. Этой информации, как отметил Янбулатов, достаточно для того, чтобы мошенники смогли осуществить операции со счетом.
По этой причине эксперт посоветовал загружать мобильный банк только с официальных сайтов финансовых организаций. «Официальные сайты банков всегда используют закрытый протокол клиент-серверного взаимодействия https, при котором передаваемая информация шифруется», — отметил он. Кроме того, подсказкой может быть знак замка в адресной строке, добавил Янбулатов.
Помимо этого, специалист рекомендовал избегать перехода по рекламным баннерам на сайт банков и ссылкам из СМС-сообщений или электронных писем. В целях безопасности он также призвал проверять источники скачивания приложений и установить на смартфон антивирус.
Ранее стало известно, что мошенники начали чаще красть деньги с использованием программ для удаленного доступа. Уточнялось, что злоумышленники убеждают людей установить специальные приложения для дополнительной защиты средств или для обновления банковского сервиса.