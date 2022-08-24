Женщина перепутала крысиный яд с лекарством и умерла

Free Press Journal: женщина случайно выпила крысиный яд вместо лекарства от боли в животе

Жительница индийского города Мумбаи перепутала крысиный яд с лекарством от боли в животе, выпила его и умерла. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Происшествие случилось в субботу, 13 августа. 24-летняя Кайал Ананд Павар находилась дома одна, поскольку ее муж Абхишек ушел в поход. Женщина должна была принять лекарство от боли в животе, но случайно выпила крысиный яд.

Пострадавшую госпитализировали в частную клинику, где у нее диагностировали тяжелое поражение печени. Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и 19 августа ее переместили в мемориальный госпиталь короля Эдуарда. В тот же день она скончалась.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Она не заметила, что добавила в блюдо один из отравленных помидоров, которые приготовила, чтобы избавиться от крыс.