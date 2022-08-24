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Папа Римский призвал предотвратить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Папа Римский призвал прекратить боевые действия и предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск выступил с обращением, в ходе которого призвал прекратить боевые действия на Украине и, в частности, у Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Его слова приводит Reuters.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС за последние недели деградировала. Он утверждает, что ВСУ продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии на «с катастрофическими последствиями для всего европейского континента».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, в свою очередь, настоял на размещении инспекторов МАГАТЭ на территории станции. Само агентство пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от их исхода будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.

Виктория Кондратьева
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