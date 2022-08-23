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Гендиректор МАГАТЭ рассказал о сроках визита на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что агентство посетит Запорожскую АЭС через несколько дней

Фото: Lev Radin / globallookpress.com

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней в случае успешных переговоров. О сроках визита рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом», — заявил он.

Ранее Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В ходе беседы Колонна приняла к сведению, что Россия подтвердила свое согласие на отправление миссии, а также пообещала воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии.

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Анжелика Бережная
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