Гендиректор МАГАТЭ рассказал о сроках визита на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что агентство посетит Запорожскую АЭС через несколько дней

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней в случае успешных переговоров. О сроках визита рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом», — заявил он.

Ранее Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В ходе беседы Колонна приняла к сведению, что Россия подтвердила свое согласие на отправление миссии, а также пообещала воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии.