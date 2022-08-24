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Появились новые кадры горящих лесов в Рязанской области

Мэр Москвы Собянин показал новые кадры горящих лесов под Рязанью и работ по тушению
СюжетПожар в Москве:

Мэр Москвы Сергей Собянин показал новое видео горящих лесов в Рязанской области. Соответствующие кадры он опубликовал в Telegram-канале.

На появившемся ролике видно, как продвигаются работы по тушению природных пожаров. Обширную площадь лесов под Рязанью окутал густой дым.

«Ситуация действительно сложная. Совместными усилиями, надеюсь, в ближайшие дни основные очаги в Рязани будут локализованы», — написал мэр столицы.

Ранее президент России Владимир Путин дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область, чтобы тот посмотрел на работу столичной группировки по борьбе с пожарами.

Столичный мэр на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров сам обратился с таким предложением к главе государства. До этого Путин сообщил, что задымление от лесных пожаров в Рязанской области создает проблемы в Москве.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9000 гектаров леса.

Анна Щербакова
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