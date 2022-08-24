США уличили в решении собственных проблем с помощью поддержки Украины

Аналитик Асафов заявил, что, помогая Украине, США решают проблемы собственного ВПК

Поддерживая Украину и выделяя ей крупную военную помощь, США пытаются решить проблемы собственного ВПК: поставки оружия вливают деньги в американскую экономику, а это крайне важно с учетом постоянного роста инфляции в стране. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политический аналитик Александр Асафов.

США предоставят украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в честь дня независимости Украины на сайте Белого дома. Сообщается, что на полученные от Вашингтона деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе».

«Нужно понимать, что это не совсем деньги. Это, скорее, инструменты, позволяющие вливать деньги в американскую экономику, — сказал Асафов. — Стране необходимо реализовывать военный бюджет, а такой вариант в этом плане очень удобен. Кроме того, не факт, что оружие на эту сумму дойдет до Украины в указанные сроки, но это в любом случае взбодрит ВПК США».

Аналитик считает, что именно через увеличение военного бюджета, через поставки оружия вливаются деньги в экономику США, что крайне важно в ситуации постоянной растущей инфляции в стране.

Америка пополняет бюджет за счет создания заказов внутри ВПК: оружие поставят, значит, нужно создавать новое. Чтобы создать новое, нужно потратить военный бюджет. А он такой огромный, что потратить его эффективно никак не получается, потому и существуют кредиты, субсидии для поставок оружия в другие страны Александр Асафов аналитик

Он добавил, что американское общество никак не отреагируют на предоставление рекордной помощи Украине: граждане сосредоточены на собственных проблемах, украинская повестка стала для них привычной и малоинтересной.

«Кроме того, не факт, что она в итоге дойдет до Украины: уже есть прецеденты, когда даются обещания, а поставки приходят далеко не так оперативно. Так что, может, этот подарок ко Дню независимости когда-то и доедет до страны, но когда — никто не знает», — заключил аналитик.

До этого телеканал NBC News заявил, что новый транш военной помощи США Украине на три миллиарда долларов включает средства на оборудование, которое только разрабатывается. По информации издания, его передача Киеву может занять «месяцы или годы».