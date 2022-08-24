Россияне первыми в мире проплыли 850 километров по морям Арктики на катамаране

Экспедиция из Якутии проплыла 850 километров по морям Арктики на надувном катамаране

Жители Якутии первыми в мире проплыли 850 километров по морям Арктики на надувном катамаране морского типа. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Экспедиция на катамаране «Кочевник» под руководством председателя Якутского отделения Российского союза спасателей Николая Находкина дошла по реке Лена до морского побережья, откуда проплыла 850 километров по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю до острова Беннетта. По словам губернатора Якутии, 23 августа экспедиция достигла своей цели. Путешественники пробудут на острове несколько дней, чтобы установить православный крест, якутское сэргэ и построить балаган.

Это уже вторая попытка якутской экспедиции преодолеть один из самых сложных маршрутов для мореплавания. Первая была предпринята в 2020 году, когда россиянам удалось добраться на катамаране до острова Большой Ляховский, но они были вынуждены прервать плавание из-за сильных арктических ветров, угрожавших здоровью его участников, сообщает региональное издание ЯСИЯ. В 2021 году попытку преодолеть маршрут отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее путешественник Федор Конюхов вместе с профессиональным пилотом Игорем Потапкиным предприняли попытку первыми в мире добраться Северного полюса на паралете. Установить рекорд помешали погодные условия, и пилоты совершили вынужденную посадку во льдах Арктики.