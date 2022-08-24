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Эколог рассказал о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы

В Greenpeace предупредили о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В окрестностях Москвы и Московской области находятся колоссальные запасы торфа, и есть риск их возгорания из-за лесных пожаров. Об этом «Ленте.ру» рассказал эколог, руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.

Он уточнил, что в Московской области часть торфяников удалось обводнить. После этого многие территории стали безопаснее, однако некоторые из них все равно горят.

На территориях, которые окружают Москву — Владимирская, Рязанская, Тверская, Ивановская области — огромный запас торфа, миллионы кубометров [торфа] в сухом состоянии. Огромные запасы топлива для электростанций, которые просто остались невостребованными, так как станции перешли на газ. Они остались осушены и сейчас в пожароопасном состоянии — любая искра приводит к тлению. Но сам по себе торф никогда не загорается. Источники огня есть — люди идут с кострами, мангалами, окурками, перегретыми глушителями автомобилей и устраивают пожары. Запасы торфа колоссальные и если это разгорится, Москва погрузится в дым

Григорий Куксинруководитель противопожарной программы Greenpeace

По словам Куксина, самое важное сейчас — не допускать новых пожаров. При этом он отметил, что в 2022 году ситуация лучше, чем в 2010-м, когда Москву накрыл смог от горения торфяников. Он объяснил, что сейчас дым идет только с одной стороны, также нет «запущенных» пожаров, однако ситуация все равно остается тревожной. Куксин отметил, что пожары удается сдерживать, но работы осложняются из-за экстремально сухой погоды, дефицита пожарных и техники, а также того, что люди продолжают разводить огонь в лесах.

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Куксин заявил, что пожарным может помочь приближение осени, смена погоды и начало сезона дождей.

Жалобы на запах гари в Москве начали поступать 17 августа. На какое-то время ситуация улучшилась, однако запах вернулся 21 августа. При этом в МЧС России считают, что в столице не повторится ситуация 2010 года, когда город наполнил смог, а смертность, связанная с жарой и загрязнением воздуха, выросла почти в два раза.

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Майя Гавашели
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Эколог рассказал о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы
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