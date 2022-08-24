Юрист назвал максимальное наказание для Ройзмана

Адвокат Карабанов: Ройзману может грозить реальный срок и арест имущества

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману может грозить реальный срок до пяти лет, а также арест имущества по делу о дискредитации российской армии, заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. О максимальном возможном наказании для политика он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Ройзман негативно высказывался о военной операции на Украине, так что, действительно, наговорил себе на состав преступления по дискредитации действий нашей армии», — сказал Карабанов.

Статья о дискредитации российской армии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Адвокат напомнил, что по той же статье была отправлена под домашний арест бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова. Также по этой статье было возбуждено дело против блогера Вероники Белоцерковской.

«В рамках этого дела у Белоцерковской арестовали имущество. Так что наказание по этой статье предусматривает как применение реального срока, так и наложение ареста на имущество. Думаю, с Ройзманом после возбуждения уголовного дела постараются выстроить диалог. И результаты этого диалога и будут влиять на приговор», — предположил правозащитник.

Он добавил, что говорить о большей конкретике в данном деле непросто: прецедентов по вынесению приговора по данной статье нет, только по возбуждению уголовных дел и избранию меры пресечения.

Ройзман был задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России 24 августа. В Екатеринбурге правоохранители провели обыски в офисе его фонда.

