Стало известно о росте инфляционных ожиданий россиян
Инфляционные ожидания россиян выросли до уровня лета 2021 года. Об этом стало известно из аналитического доклада Центробанка.
Иными словами, наблюдаемая населением годовая инфляция в этом месяце снизилась — до 20,5 процента, это на 1,7 процентных пункта ниже, чем в июле. По последним оценкам регулятора, годовая инфляция в 2022 году снизится до 12–15 процентов, в 2023-м — до 5–7 процентов, а вернется к показателю 4 процента в 2024 году.
Ранее в ЦБ отмечали, что рост цен в России в июле 2022 года замедлился в годовом выражении в большинстве регионов страны. Годовая инфляция в стране находилась в диапазоне от 3 до 20 процентов. Самый низкий показатель был зафиксирован в Чукотском автономном округе, а самый высокий — в Республике Ингушетия.
Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что с начала весны экономические настроения россиян заметно улучшились. Если в марте экономическими оптимистами считали себя 9 процентов респондентов, то в июне таких было уже 13 процентов. Аналитики рассказали, что оптимистами в основном являются люди от 18 до 45 лет без высшего образования.