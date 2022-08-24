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Стало известно о росте инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до уровня лета 2021 года

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Инфляционные ожидания россиян выросли до уровня лета 2021 года. Об этом стало известно из аналитического доклада Центробанка.

Иными словами, наблюдаемая населением годовая инфляция в этом месяце снизилась — до 20,5 процента, это на 1,7 процентных пункта ниже, чем в июле. По последним оценкам регулятора, годовая инфляция в 2022 году снизится до 12–15 процентов, в 2023-м — до 5–7 процентов, а вернется к показателю 4 процента в 2024 году.

Ранее в ЦБ отмечали, что рост цен в России в июле 2022 года замедлился в годовом выражении в большинстве регионов страны. Годовая инфляция в стране находилась в диапазоне от 3 до 20 процентов. Самый низкий показатель был зафиксирован в Чукотском автономном округе, а самый высокий — в Республике Ингушетия.

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что с начала весны экономические настроения россиян заметно улучшились. Если в марте экономическими оптимистами считали себя 9 процентов респондентов, то в июне таких было уже 13 процентов. Аналитики рассказали, что оптимистами в основном являются люди от 18 до 45 лет без высшего образования.

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Платон Щукин
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