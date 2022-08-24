Стало известно о росте инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до уровня лета 2021 года

Инфляционные ожидания россиян выросли до уровня лета 2021 года. Об этом стало известно из аналитического доклада Центробанка.

Иными словами, наблюдаемая населением годовая инфляция в этом месяце снизилась — до 20,5 процента, это на 1,7 процентных пункта ниже, чем в июле. По последним оценкам регулятора, годовая инфляция в 2022 году снизится до 12–15 процентов, в 2023-м — до 5–7 процентов, а вернется к показателю 4 процента в 2024 году.

Ранее в ЦБ отмечали, что рост цен в России в июле 2022 года замедлился в годовом выражении в большинстве регионов страны. Годовая инфляция в стране находилась в диапазоне от 3 до 20 процентов. Самый низкий показатель был зафиксирован в Чукотском автономном округе, а самый высокий — в Республике Ингушетия.

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что с начала весны экономические настроения россиян заметно улучшились. Если в марте экономическими оптимистами считали себя 9 процентов респондентов, то в июне таких было уже 13 процентов. Аналитики рассказали, что оптимистами в основном являются люди от 18 до 45 лет без высшего образования.