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Спорт

Выплаты клубам РПЛ вырастут в 4,5 раза

Выплаты клубам РПЛ вырастут в 4,5 раза, с 2 до 9 миллиардов рублей

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам сезона-2022/2023 выплатит клубам 9,052 миллиарда рублей. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Таким образом, по сравнению с прошлым годом общая сумма отчислений командам вырастет в 4,5 раза. В минувшем сезоне участники чемпионата получили чуть больше 2 миллиардов рублей.

Эту сумму удалось обеспечить благодаря соглашениям с тремя ключевыми партнерами. Это «Газпром Медиа Холдинг», НПЦ «МИР» и букмекерская компания Winline.

16 августа клубы РПЛ единогласно выбрали нового президента лиги. Ближайшие пять лет руководить организацией будет Александр Алаев, который был единственным кандидатом на этот пост.

Действующим чемпионом страны является «Зенит», сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу РПЛ после шести туров нынешнего сезона.

Алексей Гусев
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