Бывшее поместье Дональда Трампа решили продать со скидкой

WSJ: бывшее поместье Дональда Трампа выставили на продажу за 29,9 миллиона долларов

В США решили продать поместье, ранее принадлежавшее бывшему президенту страны Дональду Трампу, с большой скидкой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Объект, расположенный в городе Гринвич штата Коннектикут, выставили на продажу за 29,9 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей). Дональд Трамп и его первая жена Ивана владели им в 1980-х годах, при этом после их развода дом достался женщине, которая владела им еще несколько лет.

Нынешние владельцы приобрели поместье в георгианском стиле в 1998 году за 15 миллионов долларов. Первоначально они выставляли объект на продажу в 2009 году за 54 миллионов долларов. Однако за несколько лет покупатель на него так и не нашелся, и владельцам пришлось снизить цену почти вдвое.

После покупки они проводили в доме капитальный ремонт, который занял два года, а также перекрашивали стены. Новые хозяева убрали позолоченную отделку, а также пристроили к особняку несколько жилых помещений, в результате чего площадь дома увеличилась на 464,5 квадратных метра. Кроме того, они обустроили крытый плавательный бассейн и оборудовали на участке теннисный корт и площадку для гольфа.

В особняке площадью около 1858 квадратных метров есть восемь спален, домашний кинотеатр, гостиная с камином, светлая кухня, а также несколько помещений для персонала. Поместье находится у воды — из окон открывается вид на пролив Лонг-Айленд. Участок, на котором расположен особняк, занимает территорию в 2,4 гектара. Поместье на протяжении многих лет использовали в качестве места для проведения выпускных вечеров и свадеб.

В июле поместье, которое принадлежало двоюродному брату Джорджа Вашингтона, Уорнеру Вашингтону, решили продать на аукционе в США. Отмечается, что и сам первый президент США проводил много времени на территории поместья, расположенного в штате Вирджиния.