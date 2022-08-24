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Глава МЧС заявил о попытке скрыть торфяной пожар во Владимирской области

Глава МЧС Куренков заявил, что во Владимирской пытались скрыть торфяной пожар

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Во Владимирской области попытались скрыть информацию о возникновении торфяного пожара. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая с докладом президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации с природными пожарами в регионах, передает ТАСС.

По его словам, сокрытие информации удалось выявить на начальном этапе пожара, что позволило своевременно принять меры по его ликвидации. «Обстановка с лесными пожарами показывает исключительную важность ликвидации очагов возгорания в первые дни обнаружения», — подчеркнул Куренков.

Он также доложил президенту, что общая площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров. Однако министр подчеркнул, что это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов заявил, что часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе России произошла в результате поджогов. Он подчеркнул, что ведомство уже работает над этим вопросом совместно с МВД.

Ранее стало известно, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров. Рослесхоз заявил, что это не позволило вовремя нарастить федеральные силы для тушения огня.

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Константин Лысяков
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