Назван способ избавиться от усталости после долгой дороги из путешествия

Блогерша посоветовала по возвращении домой заказать готовую еду и быстрее лечь в кровать

Блогерша Барбара Костелло (Babs Costello) назвала несколько способов, которые позволят избавиться от усталости после возращения из путешествия. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на него обратил внимание портал Travel and Leisure.

Блогерша посоветовала по возвращении домой избавить себя от готовки и других домашних дел и немного отдохнуть. Костелло порекомендовала заказать готовую еду и как можно быстрее принять душ и лечь в кровать — при этом она добавила, что перед отъездом в отпуск всегда меняет постельное белье.

Кроме того, блогерша рекомендовала подписчикам не откладывать на потом распаковку чемоданов, так как это помешает полноценному отдыху после долгой дороги. Также она раскрыла особый способ, который помогает ей облегчить процесс стирки по прибытии из отпуска.

«Мой муж и я всегда кладем грязную одежду в один чемодан, а чистую — в другой. Таким образом, грязная одежда прямо из чемодана отправляется в стиральную машину, а чистая складывается в ящик», — объяснила Костелло.

Ранее в августе бывшая стюардесса назвала главные ошибки, которые совершают пассажиры в полете. В первую очередь девушка посоветовала туристам никогда не забывать брать с собой в самолет перекус, независимо от того, насколько коротким будет рейс. Девушка также призвала путешественников не пить горячие напитки в самолете.