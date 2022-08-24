Конфликт между депутатами в российском городе попал на видео

Конфликт между депутатами Гриневым и Дюковым в Красноярске попал на видео

Конфликт между депутатами от КПРФ и «Единой России» Игорем Гриневым и Вячеславом Дюковым из Красноярска попал на видео. Ролик опубликовало издание «Подъем».

По данным издания, инцидент произошел на заседании парламента города. «Легкая энцефалопатия, конечно, украшает Вячеслава Игоревича. Он все может выучить, пять тысяч страниц за два дня прочитать», — сказал Гринев в адрес Дюкова.

В ответ депутат подчеркнул, что не намерен мириться со своим оппонентом. «Заниматься распространением очередного неумного поведения коммуниста Гринева не хочу, нафиг он мне нужен, коли природа обидела. Я не базарная баба», — заявил Дюков.

Ранее в Москве депутаты управы района Измайлово подрались из-за места в очереди. На кадрах видна потасовка двух мужчин и женщины, в ходе которой последняя ударилась о стену и упала на пол. Уточняется, что участниками драки стали муниципальные депутаты Татьяна Царенко, Фридрих Барц и Антон Медведев.