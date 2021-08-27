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Драка московских депутатов в районной управе попала на видео

Драку депутатов, произошедшую в управе московского района Измайлово, сняли на видео
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В Москве депутаты управы района Измайлово подрались из-за места в очереди. Инцидент попал на видео, фрагмент которого опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видна потасовка двух мужчин и женщины, в ходе которой последняя ударилась о стену и упала на пол. По информации телеканала, участниками драки стали муниципальные депутаты Татьяна Царенко, Фридрих Барц и Антон Медведев. В результате конфликта женщина пострадала и была госпитализирована с травмами головы.

Драка между депутатами началась на первом этаже управы в очереди к турникету. Барца, находившегося в списке посетителей, сотрудник управы пригласил пройти внутрь. По его словам, он стал проходить через очередь, перед ним оказалась Царенко, возмущенная, что ее не пропускают. В этот момент рядом оказался Медведев, и между депутатами завязалась потасовка. Разнять участников конфликта смогли только сотрудники охраны.

Ранее в Верховной Раде Украины между депутатами президентской партии «Слуга народа» Николаем Сольским и оппозиционной политической силой бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батьковщина» Вадимом Ивченко произошла драка. Как отметили очевидцы, парламентарии сначала мирно беседовали, а потом Ивченко внезапно ударил Сольского кулаком в лицо.

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